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AK Parti sosyal medya toplantısı gerçekleşti

- İl Tanıtım Medya Başkanı Serhan Arıman;

- "Referandum sürecinde tanıtım ve medyayı etkin bir şekilde kullanacağız"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Odunpazarı Genişletilmiş İlçe Tanıtım Medya Başkanlığı Toplantısı düzenlendi.

İlçe Tanıtım Medya Başkanı Rukiye Günal başkanlığında AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı binasındaki toplantıya, Odunpazarı'na bağlı 85 mahallenin tanıtım meyda başkanları katıldı. Odunpazarı İlçe Tanıtım Medya Başkanı Rukiye Günal, 85 mahalleyle birlikte referanduma hazır olduklarını söyleyerek, "Seçimin nabzı sosyal medyada atar. Ak Parti teşkilatları olarak hem genel siyaset gündemini takip noktasında hem de tüm seçim dönemlerinde sosyal medyayı en aktif ve maksimum düzeyde kullanıyoruz. Odunpazarı teşkilatı olarak gündemi belirlenen bir teşkilat değil, gündem belirleyen bir teşkilatız. Referandum çalışmalarında halkın daha bilinçli oy kullanmasını sağlamak için sosyal medyayı çok daha aktif kullanacağız. Doğru bilgiyi her alanda paylaşmak ve anayasa değişikliğini şehrimize anlatmak için sesimizi yükselteceğiz. Seçim süreci boyunca 'Evet' noktasında sosyal medya üzerinden de doğruları anlatmaya devam edeceğiz" diyerek referandum için evet çağrısında bulundu.

İl Tanıtım Medya Başkanı Serhan Arıman ise, yaklaşan referandum sürecine değinerek, Eskişehir teşkilatı olarak referanduma hazır olduklarını ve bu süreçte tanıtım ve medyayı etkin bir şekilde kullanacaklarını ifade etti.

Tanıtım Medya Birim Toplantısı, sosyal medyayı aktif kullanarak ilk 10'a giren Emek, Gökmeydan, Akarbaşı, Yıldıztepe, Vişnelik, Orhangazi, Kırmızıtoprak, Osmangazi, Vadişehir ve Yenikent mahalleleri meyda başkanlarına, Ak Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü adına verilen teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi.

(İHA-MET-Y)



27.01.2017 15:27:49 TSI

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