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Burhaniyeli berber 140 yıllık mekanda 4. kuşak olarak mesleğini sürdürüyor



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Haber : Fatma Talay

Kamera : Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hasan Özavcı, 140 yıllık mekanda 4. kuşaktan berberlik yapıyor. 43 yıllık kayıtlı esnaf olan 58 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Özavcı, mesleği babasından öğrenirken babası ve dedelerinin berberlik yaptığı dükkanı kullanıyor.

İlçenin Hürriyet caddesindeki 8 metre karelik dükkanında berberliğin yanında cilt bakımıda yapan Hasan Özavcı, 4. kuşaktan berber olduğunu söyledi. 3 çocuğunu bu meslekten geçindirdiğini anlatan Özavcı, müşterilerini velinimet olarak gördüğünü bildirdi. Müşterilerde, Hasan Özavcı'nın hizmetinden memnun olduklarını anlattı.

30 yıldan beri Hasan Özavcı'ya tıraş olduğunu anlatan Fedai Uğur, "Ben 30 seneden beri Hasan arkadaşımın dükkanına geliyorum gidiyorum. Hasan arkadaşımın berberliğinden çok memnunum. Mesela her türlü cilt bakımlarında bilumum ince ayrıntılarına kadar iyi bakıyor ciltlere. O yüzden onu tercih ediyorum. 35 senedir aşağı yukarı tanışıyoruz. Bu dükkana gelen müşterilerin hepsi de seçkin müşteriler. Ciltlerine bakmaya özen gösteren müşteriler" dedi. Berberliğin dedelerinin mesleği olduğunu anlatan Hasan Özavcı, "Biz Burhaniye'nin en köklü en uzun yıllardır esnaflık yapan kişileriyiz. Esnaflığı hiç bırakmadan 140 yıldır devam ettiren bir aileden kuşaktan geliyoruz. Ben şu anda bulunduğum yerde 4. kuşaktır 43 yıllık esnafım. Daha önce de babamın yanındaki çalışmalarım 6-7 yıllıkda çıraklık hayatım var. Bu güne kadar bundan sonra da inşallah geçim kaynağımız buradan temin ediyoruz. İşte bu dükkanda geçimimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Çoluk çocuklarımızı geçindirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde, ayakta durabilmek için de bazı kuralların kriterlerin olması gerekiyordu. Müşterilerimizi velinimet olarak gördük. Onlara en iyi şekilde muamele ederek mesleğimizi sürdürme fırsatı bulduk. Müşterinin memnuniyeti bizim memnuniyetimiz oldu. Allah, izin verirse sağlığımız elverdiğince bu işi devam ettirmek için çalışacağım. Nasip ne kadarsa işte, bundan sonra da yaşamdaki ömrüm bu hayatın içinde geçecek" dedi.

Cemal Çlikkol da, "Biz çocukluğumuzdan beri burada tıraş oluyoruz. Önce babasında tıraş oluyorduk. Sonra oğlunda olmaya başladık. Çarşıda Hasan ustanın üzerine berber tanımıyorum. Çok iyi berberdir" dedi.

(FT-EME)



27.01.2017 15:28:11 TSI

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