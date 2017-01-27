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Halka tatlısı işsizlerin geçim kaynağı oldu

27 Ocak 2017 Cuma, 15:25
Halka tatlısı işsizlerin geçim kaynağı oldu
Halka tatlısı işsizlerin geçim kaynağı oldu

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte işsiz vatandaşlar halka tatlı satışı yaparak nafakalarını çıkarıyor.
İlçede kış aylarında iş bulmakta zorlanan bazı vatandaşlar, çarşı meydanında kar yağışına ve dondurucu soğuklara aldırış etmeden halka tatlısı satarak geçimlerini sağlıyor. Halka tatlı satışı yapan Yusuf Bilici, çok zor şartlarda çalıştığını ifade ederek, "Bölgemiz genelinde olduğu gibi kışın Adilcevaz'da da havalar çok soğuk ve iş imkanı da kısıtlı olduğu için biz de ekmeğimizi halka tatlıları satarak sağlıyoruz. Yaz aylarında işçilik yaparak kışın ise aşırı soğuklara rağmen tatlı satışından az da olsa kazandığım parayla ailemin geçimini sağlıyorum. Yazın memlekette azda olsa iş oluyor ama kış oldu mu bizim memleketimizde hiçbir iş olmuyor. Ya evimi, ailemi bırakıp gurbete çıkacaktım ya da yokluk ve borç içinde bu kışı geçirecektim. Bende evimi ailemi bırakıp da başka şehirlere gidemediğim için az da olsa geçimimi sağlamak, kimseye muhtaç olmamak adına kışın soğuğunda tatlı satıp ekmeğimi kazanıyorum" dedi.
Fırat Özuca ise, tatlı satışı yaparak çocuklarının nafakasını çıkarmaya çalıştığını ifade ederek, "İlçemizde kış aylarında iş olmadığı için gençlerin çoğu sabahtan akşama kadar kahvehanelerde boş boş oturuyor. Bizde kış aylarında boş kalmamak ve çocuklarımızın rızkını çıkarmak için halka tatlısı satıyoruz. İlçemizdeki gençlerin bir kısmı gurbette kendi rızkının peşinde koşuyor. Burada kalan gençler ise iş imkanları olmadığından akşama kadar kahvehanelerde takılıyor. Gençlerin kahvehanelerde zaman öldürmesinin veya gurbete çıkmasının önüne geçmesi açısından devlet büyüklerimizin ve iş adamlarının ilçemize yatırımlar yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.
Seyyar arabalarda halka satışı yapan vatandaşlar, tatlının tanesini 75 kuruştan alıp 1 liradan sattıklarını söylediler.
(MSA-Y)

27.01.2017 15:30:24 TSI
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