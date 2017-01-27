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Vezirhan Beldesi EMİTT'te



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Beldesi, Doğu Akdeniz Uluslar Arası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT)'na katıldı.

Bilecik ili ve diğer ilçelerle birlikte Vezirhan Beldesi de bu yıl 21'ncisi düzenlenen dünyanın en büyük 5'nci Turizm Fuarı'ndan biri olan EMITT'te en güzel şekilde yerini aldı. Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT, bu yıl 70 bin metrekarelik 12 salonda 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluşu ağırlayacak. Dört gün boyunca devam edecek olan fuar, 29 Ocak Pazar akşamı sona erecek. Vezirhan standında ziyaretçilerle birebir ilgilenen Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Bilecik'imizin gözde beldesi Vezirhan'ımızın standına herkesi bekliyorum" dedi.

(CKT-CY-Y)



27.01.2017 15:31:34 TSI

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