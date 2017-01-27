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Nilüfer'de kar mücadele alarmı

27 Ocak 2017 Cuma, 15:27
Nilüfer'de kar mücadele alarmı
Nilüfer'de kar mücadele alarmı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte seferber oldu.
Karla mücadele için oluşturulan ekipler, iki vardiya halinde 24 saat ilçe genelinde görev başında. 100'ü aşkın personelin görev aldığı ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor. Greyder ve küreme araçları da teyakkuzda bekliyor. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerle ana arterlerde tuzlama yapan ekipler, kırsal ve yüksek bölgelerde de kontrollerini sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.
Mevkiciler de kentin çeşitli noktalarında yaya ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.
(MŞ)

27.01.2017 15:32:33 TSI
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