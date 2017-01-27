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Malatya badmintonda 1. Oldu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya badminton takımı, Elazığ'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarında 1. Oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü 2017 yılı faaliyet programında yer alan, 20 - 22 Ocak tarihleri arasında Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakup Kılıç Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final Müsabakalarına 15 il 23 takım ve 115 sporcu katıldı.

Turnuvada Malatya Badminton takımı başarılı maçlar çıkararak 1. oldu.

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, müdürlüğün sitesinde yaptığı açıklamada başarılı olan antrenör ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Dereceye giren iller ise şöyle oldu:

"Erkekler A Grubu'nda 1. Muş, 2. Mardin. B Grubu'nda 1. Van, 2. Gaziantep. C Grubu'nda 1. Malatya, 2. Bingöl. Kızlar A Grubu'nda 1.Malatya, 2.Şırnak. B Grubu'nda 1. Batman, 2. Van. C Grubu'nda 1. Kilis, 2. Gaziantep."

(MT-SD-Y)



27.01.2017 15:33:01 TSI

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