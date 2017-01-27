Cuma namazı öncesinde camilerde kar temizliği
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi kar ile mücadele ekipleri tarafından dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar yağışı sonrasında, ilçe genelinde cami ve mescitlerde Cuma Namazı öncesinde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.
Cuma namazı öncesinde belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki camilerde çalışmalarına başlayan kar ile mücadele ekipleri kar kürüme çalışmalarının ardından cami girişleri ve bahçelerinde tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar ile Cuma namazı münasebetiyle camilerde yaşanan yoğunlukta vatandaşların kar engeliyle karşılaşmamaları, ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri sağlandı.
(FSİ-MET-Y)
27.01.2017 15:33:16 TSI
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