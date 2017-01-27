YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cuma namazı öncesinde camilerde kar temizliği

Cuma namazı öncesinde camilerde kar temizliği



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi kar ile mücadele ekipleri tarafından dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan kar yağışı sonrasında, ilçe genelinde cami ve mescitlerde Cuma Namazı öncesinde kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı.

Cuma namazı öncesinde belirlenen program doğrultusunda ilçe genelindeki camilerde çalışmalarına başlayan kar ile mücadele ekipleri kar kürüme çalışmalarının ardından cami girişleri ve bahçelerinde tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar ile Cuma namazı münasebetiyle camilerde yaşanan yoğunlukta vatandaşların kar engeliyle karşılaşmamaları, ibadetlerini daha rahat bir şekilde yapabilmeleri sağlandı.

(FSİ-MET-Y)



27.01.2017 15:33:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER