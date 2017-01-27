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Sarıgöl'de eskiyen kanalizasyon hatları yenileniyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde eskiyen kanalizasyon hattını yenileyerek mahallede daha sağlıklı bir altyapı inşa etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yön verdiği çalışmalarıyla, mahallelerde yaşanan altyapı sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. MASKİ, Sarıgöl ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Aslan Sokak'taki kanalizasyon sıkıntısını gidermek için harekete geçti. Ekipler, sokakta bulunan hattı değiştirerek, eski kanalizasyon sistemini yeniledi. Zaman içinde deformasyona uğrayan hattın yenilenmesiyle birlikte, bölgede ikamet eden vatandaşlar sıklıkla yaşanan arızalardan kurtularak sağlıklı bir altyapı kullanmaya başladı.

(SC-Y)



27.01.2017 15:36:34 TSI

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