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Milas'ta Mart ayında dört gün arayla iki fuar yapılacak



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl 02-05 Mart 2017 tarihleri arasında 8. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı yapılacak. 09-12 Mart 2017 tarihlerinde ise ilk kez Milas Deco Boss Güney Ege Yapı, Dekorasyon ve Peyzaj Fuarı açılacak.

Milas, Mart ayında yapılacak iki fuara birden hazırlanıyor. 02 - 05 Mart 2017 tarihlerinde 8. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Balçık mevkiindeki TARİŞ fuar alanında açılacak. Bu fuardan dört gün sonra ise Milas'ta ilk kez Deco Boss Güney Ege Yapı, Dekorasyon ve Peyzaj Fuarı yapılacak. Her yıl ortalama 100 bin ziyaretçinin gezdiği Milas Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na bu yıl 200 dolayında firma stant açacak. Kendi alanında, gerek katılan firma, gerek ziyaretçi sayısı gerekse de alışveriş potansiyeli bakımından Türkiye'nin en iyi 3 fuarından birisi olan Uluslararası Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda stant talebi yoğunluğu yaşanıyor. Fuarın organizatör firması dev çadırlar kurarak fuarın kapalı alanını arttıracak.

Mart ayında dört gün arayla Milas'ta iki fuar düzenleyecek olan Expolink Fuarcılık firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan ile yöneticilerinden Serdar Erdoğan ve Yavuz Hakbilir; Milas Kaymakamı Eren Arslan ve fuarı destekleyen kuruluşlardan Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'i ziyaret ederek fuarlarla ilgili gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Milas'ta düzenlenmekte olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarlarına bugüne kadar verilen desteğin bundan sonra da devam edeceğini belirten Kaymakam Eren Arslan, Milas'a modern bir fuar alanı kazandırılması için de gereken desteğin verileceğini ifade etti.

Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de MİTSO'nun her zaman fuara destek olduğunu ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğini söyledi. Milas'a modern bir fuar alanı ve kongre merkezi yapılması konusunda girişimlerini sürdürdüklerini anlatan Reşit Özer, "Milas'a yakışır bir fuar alanı kazandırmak için ısrarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Modern bir fuar alanı ve kongre merkezi için çeşitli kuruluşlardan hibe desteği veya kredi sağlama konusunda da araştırmalarımız var" dedi. Fuarda stant açacak firmalara KOSGEB'in yüzde 50'lik hibe desteğinde bulunduğunu da ifade eden Reşit Özer, "Bu durumu hatırlatarak üyelerimizin fuara katılımını teşvik edeceğiz" dedi.

Ziyaretler sırasında Expolink Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Erdoğan, bu yıl 8'incisi yapılacak Uluslararası Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın gerek katılan firma sayısı, gerek ziyaretçi sayısı ve gerekse alışveriş potansiyeli bakımından kendi alanında Türkiye'nin en iyi ve en başarılı 3 fuarından birisi olduğunu söyledi. Zeki Erdoğan, Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın Türkiye'de tanınan, bilinen bir fuar haline geldiğini belirterek "Bu başarıda Milas'ın sahip olduğu üretim potansiyelinin, buradaki kurumlar arasındaki işbirliğinin çok büyük bir önemi var. Bu başarı bizi Milas'ta ikinci bir fuar daha açmaya yöneltti. Bu yıl ilk kez yapı fuarı da açıyoruz. Aynı başarıyı yapı fuarında da bekliyoruz. Çünkü Milas bu potansiyele sahip. Daha önce Bodrum ve Muğla'da yapılan ancak hedeflenen başarıya ulaşılamayan başarıya biz Milas yapı fuarında ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi. Milas'ın sahip olduğu değerlerle ve potansiyel ile modern bir fuar alanı ve kongre merkezine sahip olması gerektiğini anlatan Zeki Erdoğan "Burada modern bir fuar alanı ve kongre merkezi olursa Bodrum ile birlikte yapılacak organizasyonlarla 365 gün aktif olarak çalışabilir" diye konuştu. Fuarlara katılımcı firma sayısı bakımından da bilgi veren Zeki Erdoğan bu yıl Tarım Fuarı'na 200 dolayında firmanın katılacağını, yine 100 bin dolayında ziyaretçi beklediklerini belirterek Yapı Fuarına da güzel bir ilgi olduğunu sözlerine ekledi.

(ÇP-MB-Y)



27.01.2017 15:37:54 TSI

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