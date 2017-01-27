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38 yıllık müdüre sazlı sözlü veda



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Emekliliğe ayrılan Fethiye İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Balcı, düzenlediği etkinlikle veda etti.



Fethiye İlçe Halk Kütüphanesi'nde 38 yıldır müdür olarak görev yapan Orhan Balcı, emekli olmasından dolayı veda etkinliği düzenlendi. Veda etkinliğine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Fethiye şube başkanı Tuğrul Yılmaz, eski Karaçulha Belediye Başkanı Yusuf Çaylı, Karaçulha Mahalle Muhtarı Mustafa Gizli, Lions kulübü ve Balcı'nın yakın arkadaşları katıldı.

Veda etkinliğinde 38 yıllık memurluk hayatında kendisine destek olan herkese tek tek teşekkür eden Balcı, Fethiye İlçe Halk Kütüphanesi'nde göreve başladığında 3 bin kitap olduğunu 38 yıllık süre zarfında bu sayıyı 58 bine ulaştırdıklarını söyledi.

Balcı: "İlçemizi yaşayan, kültürel değerlerin ne olduğunu bilen herkes mutlaka biliyordur. 1978 yılında başlayan serüven bugün değerli dostlarımın şahitliğinde son buldu. Ama yaşam, dostluk, birliktelik, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini saplama konusunda tamamen vücudumu ve gövdemi ortaya koymuştum. Şimdiye kadar devlet memuru olarak çalıştım bundan sonrada sizlerden alacağımız güçle daha farklı konularda daha farklı noktalarda Fethiye'de yaşayan halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğim. Önemli olan bir birimizi anlamamız, birlikte olmamız ve en önemli ortak paydayı bulup o ortak paydada buluşmak" şeklinde konuştu.

(MB-Y)



27.01.2017 15:38:45 TSI

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