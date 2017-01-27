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Adıyaman'da kar temizleme



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar ile alarma geçen ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kar yağışının ardından ekipler alarma geçti. Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren yürüttüğü kar temizleme, don ve buzlanmaya karşı ise tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Gece saat 24'ten itibaren tuzlama çalışmalarına başladık. Sabahın erken saatlerinden itibaren ise 4 farklı ekip oluşturarak, tuzlama çalışmalarını hızlandırdık. Vatandaşların düşme tehlikesini ortadan kaldırarak, araç sürücülerinin kaza riskini ise en aza çektik" dedi.

Başkan Özdemir, tuzlama çalışmalarının ana yollarla sınırlı kalmadığını belirterek, tuzlama çalışmalarının ilçedeki tüm cadde ve sokaklar ile okul ve cami bahçelerinde yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

(CK-SD-Y)



27.01.2017 15:39:05 TSI

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