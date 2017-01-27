Söğüt-Bilecik yolunda buzlanma nedeniyle araçlar mahsur kaldı
(Fotoğraflı)
BİLECİK (İHA) - Söğüt-Bilecik karayolu buzlanma sebebiyle yaklaşık 2 saat süreyle yol ulaşıma kapandı.
Söğüt Bilecik arası yolda aşırı buzlanma sebebiyle özellikle TIR sürücüleri zor anlar yaşadı. TIR'ların kayarak yolu kapatmaları üzerine, başka kazaların meydana gelmemesi için yol ulaşıma kapatıldı. Yaklaşık 2 saat boyunca ulaşıma kapanan yolda, bir çok araç ise yolda mahsur kaldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
Öte yandan yolda oluşan buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde birçok maddi hasarlı kaza yaşandığı öğrenildi.
(MSY-MET-Y)
27.01.2017 15:43:59 TSI
NNNN