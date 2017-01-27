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"Eskişehir'de İz Bırakanlar" okuyucuları ile buluşacak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in yerel sanatçılarından Bahattin Atak tarafından hazırlanan, Odunpazarı Belediyesi tarafından basılan 'Eskişehir'de iz bırakanlar' adlı kitaplar okuyucuları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bahattin Atak tarafından hazırlanan 'Eskişehir'de İz Bırakanlar' 5 ciltten oluşuyor. Battal Gazi, Orhan Oğuz, Yılmaz Büyükerşen, Fethi Heper ve Yunus Emre'nin hayatının anlatıldığı kitapların tanıtımı 28 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 14.00'te Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Prof. Dr. Orhan Oğuz ve Prof. Dr. Fethi Heper'in de katılacağı Kitap Tanıtım Günü'nün onur konuğu ise Türk Hattat, Gazeteci ve Ressam Ethem Çalışkan olacak

(İHA-MET-Y)



27.01.2017 15:46:42 TSI

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