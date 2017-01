YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeşilyurt Belediyespor'da derbi hazırlıkları sürüyor

Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'un 15.haftasında hafta sonu Malatya'nın iki temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile Yeşilyurt Belediyespor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarına devam ediyor.

Grupta ikinci sırada bulunan Yeşilyurt Belediyespor, Yeşiltepe 3 Nolu sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam ederken, mavi beyazlılar İnönü Üniversitesispor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Teknik Direktör İsmail Tekin yönetiminde yapılan çalışma tam kadro yapılırken, burnu kırık olan orta saha oyuncusu Harun Aytemur, İnönü Üniversitesispor'a karşı forma giyemeyecek. Pazar günkü derbiyle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Tekin, kazanıp yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

-"Her iki takıma yakışan neyse, o ortaya çıkacaktır"

Dostluk çerçevesi içerisinde geçen bir mücadele olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Tekin, "Bu hafta Malatya'nın iki takımı karşı karşıya gelecek. Her şeyden önce Dostane bir maç olmasını temenni diyorum. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi bize yakışır bir 90 dakika olması en büyük beklentimiz. Her iki takıma yakışan neyse, o ortaya çıkacaktır umarım. Ligin ilk yarısındaki maçta kaybettiğimiz puanların faturası bize ağır oldu. Bugün O puanlar olsa belki de liderdik. İşte futbolun da güzelliği burada diye düşünüyorum. Sonucunda iki camia da bu maçın sonucunu olgulukla karşılayacak olgunlukta. Herhangi Tabi çıkacağız, bir hedefimiz var ve bu hedefimiz doğrultusunda kazanmak için oynayacağız. Haftalar geçtikçe takımdaki futbolcuların fizik durumları daha da iyiye gidiyor. Bunlar gelecek maçlar içinde bizim adımıza büyük bir avantaj. Bazı arkadaşların fiziksel durumu iyi olmasa da geçen haftaki mücadeleyle umutlandık. Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir Yeşilyurt Belediyespor izlenecek, buna inanıyoruz. Sonucunda eğer hedefe varmak istiyorsak kaybetmememiz lazım. Kaybetmemek için oynayacağız, kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

27.01.2017 15:48:36 TSI

