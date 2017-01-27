27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeşilyurt Belediyespor'da derbi hazırlıkları sürüyor

27 Ocak 2017 Cuma, 15:43
Yeşilyurt Belediyespor'da derbi hazırlıkları sürüyor
Yeşilyurt Belediyespor'da derbi hazırlıkları sürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 2.Grup'un 15.haftasında hafta sonu Malatya'nın iki temsilcisi İnönü Üniversitesispor ile Yeşilyurt Belediyespor karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takım da hazırlıklarına devam ediyor.
Grupta ikinci sırada bulunan Yeşilyurt Belediyespor, Yeşiltepe 3 Nolu sahada yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam ederken, mavi beyazlılar İnönü Üniversitesispor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Teknik Direktör İsmail Tekin yönetiminde yapılan çalışma tam kadro yapılırken, burnu kırık olan orta saha oyuncusu Harun Aytemur, İnönü Üniversitesispor'a karşı forma giyemeyecek. Pazar günkü derbiyle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Tekin, kazanıp yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
-"Her iki takıma yakışan neyse, o ortaya çıkacaktır"
Dostluk çerçevesi içerisinde geçen bir mücadele olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Tekin, "Bu hafta Malatya'nın iki takımı karşı karşıya gelecek. Her şeyden önce Dostane bir maç olmasını temenni diyorum. Tıpkı ilk yarıda olduğu gibi bize yakışır bir 90 dakika olması en büyük beklentimiz. Her iki takıma yakışan neyse, o ortaya çıkacaktır umarım. Ligin ilk yarısındaki maçta kaybettiğimiz puanların faturası bize ağır oldu. Bugün O puanlar olsa belki de liderdik. İşte futbolun da güzelliği burada diye düşünüyorum. Sonucunda iki camia da bu maçın sonucunu olgulukla karşılayacak olgunlukta. Herhangi Tabi çıkacağız, bir hedefimiz var ve bu hedefimiz doğrultusunda kazanmak için oynayacağız. Haftalar geçtikçe takımdaki futbolcuların fizik durumları daha da iyiye gidiyor. Bunlar gelecek maçlar içinde bizim adımıza büyük bir avantaj. Bazı arkadaşların fiziksel durumu iyi olmasa da geçen haftaki mücadeleyle umutlandık. Haftalar geçtikçe çok daha iyi bir Yeşilyurt Belediyespor izlenecek, buna inanıyoruz. Sonucunda eğer hedefe varmak istiyorsak kaybetmememiz lazım. Kaybetmemek için oynayacağız, kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

27.01.2017 15:48:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da ulaşıma kar engeli
YEREL

MALATYA'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
MTSO'dan tanıtım toplantısına davet
YEREL

MTSO'DAN TANITIM TOPLANTISINA DAVET
Battalgazi Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
MTSO'da 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' ile ilgili olarak toplantı düzenlendi
YEREL

MTSO'DA 'ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK' İLE İLGİLİ OLARAK TOPLANTI DÜZENLENDİ
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'da ulaşıma kapanan yol uzunluğu 6 bin km
YEREL

MALATYA'DA ULAŞIMA KAPANAN YOL UZUNLUĞU 6 BİN KM
Arguvan Belediyespor'dan transferde gövde gösterisi
YEREL

ARGUVAN BELEDİYESPOR'DAN TRANSFERDE GÖVDE GÖSTERİSİ
Malatya badmintonda 1. Oldu
YEREL

MALATYA BADMİNTONDA 1. OLDU
Malatya'da &quot;3. Ulusal Resim Yarışması&quot;
YEREL

MALATYA'DA "3. ULUSAL RESİM YARIŞMASI"
Hekiman Belediyesi Girmanaspor'dan 3 transfer birden
YEREL

HEKİMAN BELEDİYESİ GİRMANASPOR'DAN 3 TRANSFER BİRDEN
İnönü Üniversitesispor derbiyi kazanmak istiyor
YEREL

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSPOR DERBİYİ KAZANMAK İSTİYOR
Malatya'da 'Hediyem Kur'an Olsun' kampanyasının startı verildi
YEREL

MALATYA'DA 'HEDİYEM KUR'AN OLSUN' KAMPANYASININ STARTI VERİLDİ
Yedek lastik içerisinde uyuşturucu sevkiyatı
YEREL

YEDEK LASTİK İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI

Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi tamamlandı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ FETHİ GEMUHLUOĞLU BİLGİ EVİ TAMAMLANDI
Malatya'da kar yağışı etkili oldu
YEREL

MALATYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 3.Ulusal Resim Yarışması
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 3.ULUSAL RESİM YARIŞMASI
Kalp kiriz geçiren kişiye belediye ekipleri ulaştı
YEREL

KALP KİRİZ GEÇİREN KİŞİYE BELEDİYE EKİPLERİ ULAŞTI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
MTA Orta Anadolu Bölge Müdür vekili Uğur Çakar göreve başladı
YEREL

MTA ORTA ANADOLU BÖLGE MÜDÜR VEKİLİ UĞUR ÇAKAR GÖREVE BAŞLADI
Ender Saraç sağlıklı yaşamın sırlarını Malatya Park'ta anlatacak
YEREL

ENDER SARAÇ SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRLARINI MALATYA PARK'TA ANLATACAK