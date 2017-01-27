Kayan kamyonetin trafiğe kapattığı karayolu yeniden ulaşıma açıldı
(Fotoğraflı)
Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devam eden kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan kamyonetin ulaşıma kapattığı karayolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Adıyaman'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Gündüz saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde ilçe merkezinde etkisini göstermeye başladı. Gölbaşı- Malatya karayolunda kayan bir kamyonet, bir süreliğine yolu ulaşıma kapattı. Olay yerine seyir eden bölge trafik ekipleri ile yoldaki araç sürücülerinin uzun uğraşları sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.
(KA-SD
27.01.2017 15:50:26 TSI
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