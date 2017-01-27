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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı



(Fotoğraflı)



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personeli, emniyet binası içerisinde yer alan Emniyet Hekimliğinde Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Düzenlenen kan bağışı kampanyasına Vali Kerem Al, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve emniyet personelleri katıldı.

Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, geçtiğimiz günlerde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın çetin kış koşulları nedeniyle kan stoklarında azalma olduğu konusunda yaptığı açıklamanın ardından ülke çapında vatandaşlarımızın kan verme çağrısına kayıtsız kalmadığını ifade ederek, Osmaniye'de de kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bu kampanyaya yoğun bir katılım gösterdiğini kaydetti.

Geçen hafta Osmaniye Adliyesi personelinin bu hafta da Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinin kampanyaya destek olduğunu söyleyen İpek, "Kan bağışı kampanyamıza destek olan Sayın Valimize, Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza, Sayın İl Emniyet Müdürümüze, kamu kurum ve kuruluşları il müdürlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kan vererek kampanyaya destek olan Vali Kerem Al ise tüm vatandaşları Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmaya davet etti.

(KSM-Y)



27.01.2017 15:50:58 TSI

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