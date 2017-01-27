Tarlayı süren traktör alev aldı
(Fotoğraflı)
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarla sürülen traktör alev aldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Saygın kırsal Mahallesinde tarla sürülen bir traktör bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürürken traktörde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.
(Şİ-SD-Y)
27.01.2017 15:51:54 TSI
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