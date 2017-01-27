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Atatürk'ün Erdemli'ye gelişinin 92. yıl dönümü kutlandı



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MERSİN (İHA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün 92 yıl önce Erdemli'ye gelişi düzenlenen törenle kutlandı.

92 yıl önce İçel vilayet merkezi olan Silifke'ye gerçekleştireceği bir ziyaret için yolculuk yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün durdurulması ve gerçekleşen sohbetin yıl dönümü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve emekli öğretmenler tarafından törenle kutlandı. Törene katılanlar tarafından günün anısına sahil bandında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Araştırmacı yazar Ahmet Refik Erdem günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı. Erdem, "Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Mersin ve İçel vilayetlerini ziyarete gelen Atatürk, 13 Ocak 1925 günü trenle Mersin'e gelmiş, 27 Ocak günü de o tarihte İçel Vilayeti'nin merkezi olan Silifke'ye hareket etmiştir. Bu programdan haberi olan Yağda Nahiye Müdürü Ahmet Nuri Beyzade ve İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Refik Bey, yine o tarihte köy olan Erdemli Köyü halkına duyuruda bulunarak vatandaşları, Alata Köprüsü'nde Atatürk ve yanındakileri karşılama için haberdar ettiler. Yanında 2. Ordu Müfettişi Fahrettin Altay Paşa, Bayındırlık Bakanı Fevzi Bey, Rize Milletvekili Ahmet Kutsi, İçel Milletvekili Hafız Emin olduğu halde 3 otomobille gelen Atatürk'ü, Erdemli ve Alata köylüleri coşkulu ve büyük bir kalabalık halinde karşıladı" dedi.

"Atatürk'ün İçel İline ilk kez gelişinde onu çok merak eden Erdemlililer, yol kenarındaki Ulu Çınar'ın altında kısa da olsa Gazi'nin dinlenmesi için hazırlık yapmışlardı" diyen Erdem, şöyle devam etti:

"Kış günü olmasına rağmen güzel bir hava vardı. Atatürk'e limonata ve portakal ikram edildi. Bölgenin ekonomik potansiyelinin Türkiye için çok önemli olan Gazi, kısa konuşmasında narenciye üretiminin öneminden ve tarımın modern usullerle yapılması gereğinden bahsetti. Nitekim Silifke'de, çiftçilere örnek olacak bir çiftliği kurmak için araziye bakacak ve ilgililere gerekli talimatı verecektir. Kendisinin Alata Köprüsündeki coşkulu karşılamadan memnuniyetini dile getiren Gazi, "Cumhuriyetimizi güçlendirmek için çok çalışmalıyız" diyerek halka veda etti. Erdemlililer kendisini Silifke'ye uğurladı."

Törene emekli öğretmenler, Atatürkçü Düşünce Derneği Erdemli Şubesi, Türk Eğitim-Sen Erdemli Şubesi, Muharip Gaziler, TEMA Erdemli gönüllüleri ve Akdeniz Sanat Derneği üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

(OKİ-Y)



27.01.2017 15:53:29 TSI

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