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Sugözü Mahallesi'nde yeni bir park daha



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, Sugözü Mahallesi'nde yeni bir çocuk parkının daha yapımını tamamladı.

Sugözü ve Tepe Mahalleleri'nin birleştiği 1543 ada'da bulunan 745 metrekarelik yeşil alana inşa edilen çocuk parkında, çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları bulunuyor. Bölgede yaşayan çocukların akın ettiği park, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Mahalle sakinleri, mahallelerinde çocukların oynayabileceği, gençlerin vakit geçirebileceği bir alanın olmadığını belirterek, "Mahallemize ilk defa böyle bir park yapıldı. Çocuklarımız güven içerisinde oynayabilecekler. Ayrıca okulların yarıyıl tatilinde olması nedeniyle bu park çocuklara bir karne hediyesi oldu" diye konuştular.

Belediyenin projeleri arasında en önemli yeri çocuklar için yapılan projeler aldığını dile getiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Projelerimiz arasında en önem verdiğimiz hizmet çocuklarımız için yeni oyun alanları oluşturmaktır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın oyun, eğlence ve dinlenme alanlarını arttırmak için çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

(SÇ-SÇ-Y)



27.01.2017 15:53:42 TSI

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