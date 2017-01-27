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Adıyaman Belediyespordan umutlu veda



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Ankara'da gerçekleşen Hentbol Türkiye Kupası 2. Tur müsabakalarında C Grubunda mücadele eden Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, 3 maçta aldığı bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puana rağmen gruptan çıkamadı.

İlk 8'e kalmak için Süper Lig ekiplerinden oluşan rakiplerine karşı sergilediği oyunla büyük takdir toplayan Adıyaman Belediyespor ilk maçta Süper Lig'de dördüncü sırada bulunan Aziziye Belediyesi Termalspor ile 28-28 berabere kaldı. İkinci maçta yine Süper Lig'in iddialı ekipleri arasında gösterilen Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'a 30-25 mağlup olan temsilcimiz, son maçta bir diğer Süper Lig ekibi MYK Hentbolspor'u 29-26 mağlup etti. Alınan sonuçlar sonunda tüm takımlar 3 puan toplarken, Adıyaman Belediyespor averajla Türkiye Kupasında çeyrek finale kalamadı. Güçlü bir grupta yer aldıklarını ancak ilk 8'e kalmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Türkiye Kupası'nın Süper Lig hedeflerini gerçekleştirmek için çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Dündar, "Süper Lig hedefiyle mücadele eden bir ekip olarak Türkiye Kupasında güçlü rakiplere karşı mücadele etmek bizim için çok önemliydi. Bu anlamda 2. Tur'da karşılaştığımız üç ekibinde Süper Lig'de mücadele etmesi ve bizim de bu rakiplere karşı bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet almamız gücümüzü ve isteğimizi ortaya koymaktadır. İnşallah sezon sonunda Süper Lig hedefimizi gerçekleştirip taraftarımızı ve bize çok güvenen Belediye Başkanımızı mutlu edeceğiz" diye konuştu.

(CK-SD-Y)



27.01.2017 15:54:01 TSI

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