Ordu'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Kefal toprağa verildi
(Fotoğraflı)
Bekir Öztürk
GİRESUN (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Giresun'un Görele ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Muzaffer Kefal'ın eşi Elif Kefal (39) toprağa verildi.
Görele Hasanağa Merkez Camii'ne getirilen Elif Kefal'ın cenazesi burada cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Çalış köyü aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine; Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele İlçe Belediye Başkanı Tolga Erener, İlçe Emniyet Müdürü Nazım Şahin, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.
(RY-EK-SO-Y)
27.01.2017 15:55:00 TSI
NNNN