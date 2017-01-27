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Denizli'de su kesintisi

27 Ocak 2017 Cuma, 15:52
Denizli'de su kesintisi

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü kent genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları nedeniyle muhtelif mahallelerde planlı su kesintisine gidilecek.
DESKİ Genel Müdürlüğünün kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları dolayısıyla muhtelif mahallelerde planlı su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 30 Ocak 2017 Pazartesi günü Merkezefendi ilçesi Hastane Su Deposu Çıkış Borusu deplasesi çalışmalarının tamamlanabilmesi için 09.00-24.00 saatleri arasında Sevindik, Sümer, Zafer, Dokuzkavakalar, Anafartalar, Deliktaş, Karşıyaka, Eskihisar ve Korucuk mahallelerinde; yine Merkezefendi ilçesi Ana Şebeke Bağlantısı çalışmalarının tamamlanabilmesi için ise 09.00-20.00 saatleri arasında Karaman ve Merkezefendi mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği kaydedilirken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda suyun belirtilen saatten önce verilebileceği ifade edildi.
(SÇ-SÇ-Y)

27.01.2017 15:57:26 TSI
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