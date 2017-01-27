YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dicle Elektrik'ten 'indirimli elektrik' atağı

Dicle Elektrik'ten 'indirimli elektrik' atağı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan son düzenleme ile Dicle Elektrik Perakende Satış sorumluluğunda bulunan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 200 bin abone daha serbest tüketici olma hakkına kavuştu.

Ülke genelinde faaliyet yürüten diğer enerji şirketleri gibi Dicle Elektrik Perakende'de sorumluluk bölgesindeki illerde, mevzuat çerçevesinde yıllık 2.400 kWH ve üzerinde elektrik enerjisi tüketen müşterilerini 'Serbest Tüketici' kapsamına alarak, bu müşterilerine talepleri halinde indirimli elektrik sağlıyor. Bu da diğer bir deyişle, aylık ortalama 82 lira ve üzerinde elektrik faturası ödeyenleri kapsıyor.

200 bin müşteri hak kazandı

EPDK'nın belirlediği yeni limit ile Türkiye genelinde 8,4 milyon elektrik müşterisi serbest tüketici olma fırsatını yakalarken, Dicle Elektrik Perakendenin görevli tedarikçi şirket olarak hizmet verdiği Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde mevcut 100 bin müşterinin yanında, 200 bin müşteri daha bu hakkı elde etmiş oldu. Böylece söz konusu 6 ilde halen serbest tüketici olma hakkından yararlanan ve bu hakkı elde eden müşteri sayısı 300 bine ulaştı.

Sözleşme imzalamaları gerekiyor

Aylık faturası ortalama 82 lira ve üzeri olan ve Dicle Elektrik'in avantajlı tarifelerinden yararlanmak isteyen tüketicilerin, şirketin müşteri hizmet merkezlerine giderek serbest tüketici sözleşmesini imzalamaları gerekiyor. Dicle Elektrik Perakende'den yapılan açıklamada, serbest tüketici statüsüne geçen müşterilerine de diğer müşteriler gibi kaliteli, sürdürülebilir ve müşteri memnuniyeti hedefleyen bir hizmet sunmaya devam edileceği belirtildi.

(Şİ-SD-Y)



27.01.2017 15:58:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER