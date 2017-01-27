YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uğur Erdener EYOF 2017 Erzurum'u değerlendirdi

Uğur Erdener EYOF 2017 Erzurum'u değerlendirdi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Lozan'da düzenlenen Avrupa Olimpiyat Komiteleri'nin yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin Erzurum'da yapılması için her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini dile getirdi.

Uğur Erdener: "Erzurum'da her şey planlandığı gibi"

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı EYOF kış edisyonu için sayılı günler kala sporcu ve tesis hazırlıkları için sona yaklaştı. TMOK Başkanı Uğur Erdener de süreçle ilgili son gelişmeleri aktardı:

"EYOF 2017 Erzurum'da 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Avrupa Olimpiyat Komitelerinin Yönetim Kurulu Toplantısında da bu konu tekrar gözden geçirildi. Onların değerlendirme raporları çerçevesinde EYOF ile ilgili herhangi bir sorun yok. Erzurum EYOF'u organize etmeye tamamen hazır. Bunun aksi bir durum için kimsede bir kaygı söz konusu değil."

Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve diğer üyelerle Lozan'da gerçekleşen toplantının ardından yaptıkları görüşmeden de detaylar aktardı: "Erzurum'un herhangi bir sorunu olmadığını biliyorlar ve ortamda da oldukça pozitif bir hava vardı. Yönetim Kurulunda da benim aldığım bilgiye göre değerlendirme raporunun incelenmesinin ardından olumlu yorumlar yapıldı."

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin 11-18 Şubat tarihlerinde sorunsuz bir şekilde Erzurum'da gerçekleşeceğine vurgu yapan Erdener, "EOC, Türkiye'nin özverili yaklaşımı için zaten daha önce de teşekkür ediyordu ve bir kez daha teşekkür ettiler" ifadelerini kullandı.

Erdener açıklamasında, 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin Türkiye'de düzenlenmesinin, özellikle Erzurum'daki kış sporları altyapısının kullanılıp değerlendirilmesi, Avrupa ülkelerine ve onların sporcularına tanıtılması açısından önem taşıdığını belirtti.

EOC Yönetim Kurulu üyesi, TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat da Avrupa Olimpiyat Komiteleri'nin yönetim kurulu toplantısında oluşan pozitif hava ve olumlu yorumlardan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

(ERZ-Y)



27.01.2017 16:02:47 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER