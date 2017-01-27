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Kapalı halı sahaların inşaatı bitti



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Üniversitesi külliye içerisinde inşa ettiği halı sahların ikincisinin de inşaatı tamamlanarak öğrenci ve çalışanların hizmetine sundu.

Adıyaman Üniversitesinin inşa ettiği stadyum, kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, basket sahaları ve kapalı halı saha ile ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak konuma ulaştı. Külliye içerisinde inşa edilen ve bir kompleks halinde yer alan spor kompleksinde kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, basket-voleybol-tenis maksatlı sahalar ve kapalı halı saha ile birlikte ikinci kapalı halı sahanın inşaatı da bitti.

25x45 metre boyutlarında yapılan kapalı halı sahaların zemininde sentetik çim kullanıldı. FIFA standartlarına göre yapılan halı sahaların üst kısmında çelik konstrüksiyon ve trapez alüminyum çatı kaplama sistemi yer aldı. 84 metrekare kapalı alana sahip olacak olan iki halı sahanın arasında inşa edilen yapıda ise 2 soyunma odası, wc, duş ve lavabolar bulunuyor. Konu ile ilgili olarak kısa bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, sporda büyük başarılara imza atan bir Adıyaman Üniversitesi olduğunu, yapılan tesislerle sporculara, öğrencilere ve çalışanlara her türlü imkanın sunulduğunu söyledi. Rektör Gönüllü, Külliye içerisinde bir kompleks inşa ettiklerini ve bu kompleks içerisinde spor salonundan havuzuna, halı sahadan basket sahalarına kadar her şeyin düşünüldüğünü ifade ederek, tesis ve halı sahaların bölgeye ve üniversiteye hayırlı olmasını diledi.

(CK-SD-Y)



27.01.2017 16:03:17 TSI

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