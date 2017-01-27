YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İzmir'de çaldı, Muğla'da yakalandı

İzmir'de çaldı, Muğla'da yakalandı

- İzmir Narlıdere'de bir villadan para ve elektronik eşya hırsızlığı gerçekleştiren cezaevi firarisi, ev sahibinin lüks aracını da çaldıktan sonra Muğla'da yakayı ele verdi.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Aydın-Muğla karayolu girişinde MOBESE kameralarınca çalıntı araç sinyali verilmesi üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çalıntı aracın peşine düştü. Araç Adliye binası önünde sürücü tarafından park edilirken tespit edildi. Aracı park ettikten sonra olay yerinden uzaklaşan şahıs Stadyum altında yakalandı. Şahsın İzmir'de hırsızlık olayına karıştığı ve cezaevi firarisi

Edinilen bilgiye göre, MOBESE kameralarına harsızlık araç plakası düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aracın şehir merkezine gelmiş olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlattı. MOBESE kameraları tarafından aracın Adliye binası önüne sürücü tarafından park ettiği tespit edildi. Ekiplerin olay yerine geldiğini gören sürücü kaçtı. Sürücü Stadyum altında yakalandı.

Sürücünün alınan ifadesinde, Vedat K. olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca İzmir Narlıdere ilçesinde 2 lüks villadan hırsızlık yaptığı, villalardan para ve çok sayıda elektronik eşya çaldığı, villa sahibine ait 35 AD 2560 plakalı lüks aracı çalarak Muğla'ya kaçtığı tespit edildi.

Vedat K.'nın uyuşturucu ve çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olduğunu tespit edilirken, Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

(BT-İK)



27.01.2017 16:05:14 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER