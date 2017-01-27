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Yarı yıl tatilinde öğrencilere 'robot' eğitimi

27 Ocak 2017 Cuma, 16:00
Yarı yıl tatilinde öğrencilere 'robot' eğitimi
Yarı yıl tatilinde öğrencilere 'robot' eğitimi

Benan Özben
ANKARA (İHA) - ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde sömestr tatilinde öğrencilere ücretsiz robot eğitimi verilecek. Eğitime katılmak isteyen öğrencilerin ise bilim merkezinden randevu almaları gerekiyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ANFA Genel Müdürlüğü, yıl boyu sürdürdüğü aktivitelere bir yenisini daha ekliyor. Genel Müdürlük bünyesinde bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlenerek, sömestr tatiline giren öğrencilerin bilim dünyasını eğlenerek keşfetmesi hedefleniyor. Kurulan bilim atölyelerinde astronomi, arkeoloji, biyoloji branşlarında uzman rehberler eşliğinde çalışmalar yapılıyor. Bilim atölyelerinde her katılımcı kendisi için özel hazırlanmış malzemelerle deneyleri bizzat kendisi yapıyor, merak ettiği sorular ise uzman ekip tarafından cevaplanıyor. Yaklaşık bir saat süren bilim atölye çalışmaları, deneyerek öğrenme imkanı sunması nedeniyle yoğun talep görüyor.
Altınpark'ta bulunan Feza Gürsey Bilim Merkezi'nde robot eğitimi de veriliyor. Eğitimde robotik uygulamalar için tamamen milli imkanlarla geliştirilen, Türkçe/İngilizce algoritma geliştirme ve robot programlama imkanı sağlayan bir görsel programlama yazılımı ile ona uyumlu kolayca tak çıkar olarak kullanılabilen robot bileşenleri kullanılıyor. İlerleyen dönemlerde eğitimlerine başlanması planlanan robot eğitimlerinin ortaokul, lise ve yetişkinler düzeyinde verilmesi planlanıyor.
Öğrencilerini eğitim amacı ile Feza Gürsey Bilim Merkezi'ne getiren bir eğitimci, "İnanılmaz bir heyecanla buraya geliyorlar. Yıllardır kullandığımız kurumlardan biri. Burada deneyleri görüyorlar. Şuanda kille oynuyorlar. Belki günümüz çocuklarının hiç görmediği bir çalışma. Burada güzel bir etkinlik oluşturuldu. Buraya onları getirerek, onların kendilerini rahat hissetmelerini sağlıyoruz. Motor gelişmeleri için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Kendi duygu ve düşüncelerini dile getiriyorlar. İyi ki böyle kurumlar var" şeklinde konuştu.
(BEN-CC-Y)

27.01.2017 16:05:17 TSI
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