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EMITT 2017'de Mersin Büyükşehir Belediyesi standına yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) yoğun ziyaretçi kitlesiyle ilgi gören Mersin Büyükşehir Belediyesi standı, fuarın ikinci gününde de ziyaretçilerin uğrak adresi oldu.

Mersin'in tanıtılması noktasında ulusal ve uluslararası birçok fuara ve tanıtım organizasyonuna katılarak kentin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini dünyanın pek çok noktasına taşıyan ve Mersin'i bir marka şehir yapmayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, binlerce kişinin ziyareti ile EMITT 2017 Fuarı'nın gözde stantlarından biri olmayı başardı. İlçe belediyelerinin, derneklerin ve tanıtım birliklerinin Mersin'in değerlerini tanıtma fırsatı buldukları stantlarda Mersin'e özgü lezzetler de Mersin Büyükşehir Belediyesi standında yerini aldı. Standa uğrayan misafirler, Tarsus cezeryesi, mamulü, tahin helvası, Silifke çileği ve yoğurdu, Mut zeytinyağı, kayısısı, Gülnar'ın elması, bademi, üzümü ve menengiçi, Toroslar'ın şalgamı ve kavurgası, limon, portakal ve mandalina gibi Mersin'in birçok farklı lezzetini tatma fırsatı buldular. Mersin'i birçok değeriyle EMITT 2017 Fuarı'na taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (METAB) işbirliği ile hayata geçirdiği ve dünya çapından 2 ödüle layık görülen, Mersin'in tarihi ve doğal güzelliklerinin sanal tur yöntemi ile 360 derece tanıtımının yapıldığı VR Mersin standı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kent genelinde 272 noktada hava, kara ve gece-gündüz çekimleri yer aldığı 'VR Mersin' ziyaretçileri Mersin'in doğal güzellikleri ve tarihi yerlerinde bir ziyarete çıkararak, farklı bir deneyim yaşattı. Mersin'i 360 derece görmek ve bu deneyimi paylaşmak isteyen ziyaretçiler adeta birbiri ile yarıştı.

Katılımcılar, Mersin sınırlarındaki 272 noktayı büyük bir açık hava müzesi gibi, 360 derece sanal tur yöntemi ile izleyebilirken, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça olmak üzere dört farklı dil seçeneği sunan VR Mersin standı, farklı ülkelerden katılım gösteren ziyaretçilerden de yoğun ilgi gördü. Sanal gerçeklik gözlüğü ile Mersin'i tanıma fırsatı bulan ziyaretçiler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mersin'de bu kadar doğal ve tarihi güzelliğin bulunduğunu bilmediklerini ifade eden ziyaretçiler farklı bir deneyim edindiklerini ifade ettiler.

(KRY-Y)



27.01.2017 16:05:22 TSI

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