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Malatya'da ulaşıma kapanan yol uzunluğu 6 bin km

- Büyükşehir Belediyesi yoğun kar mesaisi yapıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya'da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gün içerisinde de sürdürüyor.

Meteoroloji tarafından günler öncesinden yapılan uyarıları dikkate alan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte kapanan yolları açmak için çalışma yürütüyor. Özellikle acil durumlara karşı tedbirlerini alan ve ekiplerini hazır bekleten Büyükşehir Belediyesi, yol açma ve küreme çalışmaları ile birlikte tuzlamada yapıyor. Sabah erken saatlerden itibaren gerek şehir merkezinde ve ilçelerde çalışmaları yürüten ekipler, bazı bölgelerdeki fırtına ve tipi nedeniyle çalışmaları zor koşullar altında sürdürüyor.

Ulaşıma kapanan yol uzunluğu 6 bin km

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, yaklaşık 6 bin kilometre uzunluktaki yolun kar nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 350 aracımızla Malatya genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz. Ancak, kar yağışının devam etmesi nedeniyle açtığımız yollar tekrar kapanıyor. Şehir Merkezinde de ekiplerimiz, tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etmekteler. Ekiplerimiz 24 saat aralıksız bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Vatandaşlarımız acil durumlarda Büyükşehir Belediyemizin çağrı merkezi 444 51 44nolu telefonunu arayarak bildirebilirler" şeklinde konuştu.

(BT-SD-Y)



27.01.2017 16:11:44 TSI

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