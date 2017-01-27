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Aydın Ticaret Borsası'nda 'Stratejik Planlama Yönetim' eğitimi gerçekleşti



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Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsası Ur-Ge Projesi eğitim programları kapsamında "Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim" eğitimi gerçekleştirildi.



Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) programı kapsamında, Aydın Sanayi Odası ortaklığı ve TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu destekleriyle, Aydın Ticaret Borsası tarafından hazırlanıp başvurusu yapılan Aydın'ın ilk UR-GE projesi "Aydın İli Gıda Sektöründe Markalaşma, Tanıtım ve Uluslararasılaşma Odaklı İşbirlikleri ile Rekabetçiliğin Geliştirilmesi" projesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülmüştü.



Proje kapsamında sektörün ihtiyaç analizleri ve bireysel firma analizleri yapılan kümeye, UR-GE projesi eğitim programları kapsamında ikinci eğitimi 25 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşti. URGE Projesine dahil olan üye firmaların yöneticilerinin ve proje ortaklarının katılım gösterdiği, Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Eğitimi başlığı altında; Stratejik Düşünmenin Tanımı, Stratejik Yönetim Okullarının İncelenmesi, Stratejik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi, Stratejik Düşünme Önündeki Engeller ve Yapılacaklar, Stratejik Yönetimin Tanımı ve Modeli Stratejik Yönetim Süreci ve Temel Kavramları, Stratejik Planlama Stratejinin Uygulanması, Stratejik Kontrol, Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim İlişkisi, Stratejik Planların Yapılması, Stratejik Analiz Stratejik Seçim ve Stratejik Yönetimin Uygulanması, Stratejik Yönetimde Kontrol ve İzleme Stratejik Yönetimin Önündeki Engeller ve Dikkat Edilmesi Gerekenler, Yeni Kurulan Bir Hayali İşletmenin Stratejik Planlamasının Yapılması, İşletmenin Stratejik Yönetim Süreçlerinin Uygulamalı Analizi, İşletmenin SWOT Analizi Uygulaması, İşletmenin Misyon-Vizyon Belirleme Uygulaması, İşletmenin Temel Değerlerinin Belirlenmesi Uygulaması, İşletmenin Stratejik Planının Tamamlanması başlıklarında aktif ve uygulamalı olarak eğitim gerçekleşti.



Eğitim sonrası değerlendirmede bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı yaptığı açıklamada; "Projeyle Aydın'da kuru incir ve zeytin sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarımızın, ihracat rakamlarında sıçrama yaratmak, gıda sektöründe markalaşma, tanıtım ve uluslararasılaşma odaklı işbirlikleri geliştirebilmeleri sağlanacaktır. TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitmeni Prof. Dr. Ünsal Sığrı tarafından verilen Stratejik Planlama ve Stratejik Eğitiminde amacımız; işletmelerde/kurumlarda başarıyı belirleyen temel unsurun kurumların sahip oldukları yönetim becerileri olduğu gerçeğinden hareketle; daralan pazar payları, yıkıcı rekabet, iş dünyasındaki artan stres ve baskılar altında gerçek anlamda ihtiyaç duyulan 'Stratejik yönetim becerilerinin' gelişmesine katkı sağlamaktır. Eğitimden hedeflenen sonuçlardan birisi, "Strateji", 'Stratejik Düşünme' ve 'Stratejik Yönetim' kavramları hakkında farkındalık oluşturmaktır. Eğitimimize katılım sağlayan üye firmalarımız, proje ortaklarımız ve eğitimi veren Prof. Dr. Ünsal Sığrı'ya teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

(MB-Y)



27.01.2017 16:11:47 TSI

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