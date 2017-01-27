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Konya Büyükşehir "Açık Kapı Hattı" ile vatandaşların sorunlarını dinliyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından halkla iletişimi sağlamak, sorunlara anında müdahale etmek amacıyla kurulan Alo 153 Açık Kapı Hattı, 24 saat hizmet veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Açık Kapı birimi, vatandaşla birebir iletişim kurmak ve sorunlara anında müdahalede bulunmak amacıyla hizmetlerini sürdürüyor. Belediye ile Konya halkı arasında bir köprü vazifesi gören Açık Kapı'nın halkın belediyecilik hizmetlerine katkı sunması ve yönetime katılması açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyleyen Konya Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Tahir Akyürek, 2004 yılında hizmete sundukları birime Alo 153 hattı ile 24 saat ulaşılabildiğini kaydederek, "Vatandaşların sorunlarına kısa sürede çözüm bulmak ve bilgilendirme faaliyetlerini başarıyla sürdürebilmek için Açık Kapı çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdüreceğini dile getirdi.



2016'da 18 bin 41 başvuru

Alo 153 telefon hattı, e-mail, faks, internet üzerinden ve şahsen ulaşılan Konya Büyükşehir Belediyesi Açık Kapı birimi, vatandaşlardan gelen her türlü bilgiyi kayıt altına alıp başvuruları ilgili birimlere göndererek takibini yapıyor. Açık Kapı'ya ve Büyükşehir Belediyesi web sayfasında bulunan "Bilgi Edinme Bölümüne" 2016 yılında 18 bin 41 başvuru yapılırken başvurular konularına göre ayırıma tabi tutularak, ilgili birimlere gönderildi ve bu birimlerin yaptığı inceleme sonucunda başvuru sahipleri bilgilendirildi. İş arayan veya eleman arayanlara İŞKUR işbirliğiyle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'ne de 2016 yılında 3 bin 562 başvuru yapıldı. Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte Konya'nın 31 ilçesine de hitap etmeye başlayan Açık Kapı'ya talep ve şikayetlerin yanı sıra yapılan yatırımlar için teşekkür mesajları da geliyor.

(İHA-AH-Y)



27.01.2017 16:12:21 TSI

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