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İnsani Gelişmişlik ölçüsüyle akademisyenler değerlendirdi

- Yakutiye, Doğu'nun en iyi belediyesi



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Türkiye genelinde 150 belediye arasında, reel verilere dayanarak yaptığı araştırmayı tamamladı. Belediyelerin yatırımları, sosyal hizmetleri, ilçe halkının gelişmişlik oranına katkısı, eğitim ve yaşam standartları göz önüne alınarak yapılan araştırma sonucunda Yakutiye Belediyesi, 'Erzurum ve Bölge'nin En Başarılı İlçe Belediyesi' oldu.

İnsani Gelişme Vakfı tarafından bilimsel bir kurul tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçları, Yakutiye Belediyesinin hizmetleri ve ilçe halkının yaşamına yaptığı olumlu katkılar ile Erzurum'un ve Doğu Anadolu Bölgesinin en iyi belediyesi seçilmesini sağladı. 150 belediyenin tabi tutulduğu kriterlere göre, Yakutiye Belediyesi önemli bir başarıya ulaştı. Belediye Başkanı Ali Korkut, viraneye dönüşen Erzurum merkezinde kentsel dönüşüm çalışmalarıyla büyük bir değişime imza attıklarını belirterek "Tarihi eserlerin çevresinin açılmasıyla ilgili çalışmalarımız, kentsel dönüşüm alanında yaptıklarımız elbette Erzurum insanının yaşamında etkili olmuştur. Üç Kümbetler, Yakutiye Kent Meydanı, İstanbul Kapı gibi eserlerle ilgili projelerimiz, Hasanibasri, Mehdiefendi, Aşağı ve Yukarı Habibefendi, Gavurboğan mahallelerinde tamamlanan kentsel dönüşüm çalışmalarımız, yürümekte olan Hacıcuma, Taş Mescit, Kadana, Narmanlı kentsel dönüşüm projelerimiz ile insanımızın yaşamına dokunuşlar yaptık. Bunlar önemli hizmetlerimizdi, bunlarla birlikte parklar, mesire alanları ve sosyal belediyeciliğin diğer alanlarında yaptıklarımız elbetteki halkımızın gönlünde yer tutmuştur. Sonuçlar, yaptığımız hizmetlerin yansıması olarak görüyorum. İnşallah daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe için elimizden geleni yapma gayretinde olacağız" dedi.

Belediye hizmetlerini daha etkin hale getirmek ve halkın yaşam standartlarını arttırmak için çalışmalar yürüten İnsani Gelişme Vakfı, Türkiye'deki ilçe belediyelerin karnesini hazırlarken, kayda değer kriterleri göz önüne aldı. Akademisyenler tarafından yürütülen araştırmada; yönetim tarzı, sosyal projeler, ekonomik durum, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, çevre ve ulaşım kategorilerinde değerlendirme yapıldı. Belediyelerin faaliyet raporları üzerinden, reel bilgiler ele alındı.

İNGEV Başkanı Vural Çakır; "Çok değerli bir ekip tarafından yürütülen bu çalışma ile ilçelerimizin performanslarını nesnel olarak ölçen bir sistem geliştiriyoruz. Daha önemlisi, hangi alanlarda nasıl yatırımlarla daha yüksek gelişmişlik seviyesine ulaşılabilir şeklinde geleceğe yönelik bir destek sağlamak amacındayız." dedi.

(ERZ-AT-Y)



27.01.2017 16:13:45 TSI

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