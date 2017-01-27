YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Akkaya'dan çocuklara sömestr armağanı

Başkan Akkaya'dan çocuklara sömestr armağanı



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısına girilmesi nedeniyle çocuklara tatil armağanı olarak ücretsiz sinema hizmeti sunuyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Çok çalışarak başarılı bir dönem geçiren çocuklarımızı yarıyıl tatilinde biraz olsun eğlendirebilmek amacıyla şehrimizdeki yeni kültür merkezimiz olan Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde 1 hafta boyunca çekimlerinin tamamı şehrimizde yapılan ve Akşehirli çocuklarımızın rol aldığı 'Mavi Bisiklet' filmi ile buluşturuyoruz. Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamaya çalışırken onların boş vakitlerini de en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Tüm çocuklarımıza tatil boyunca iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Pazartesi gününden bu yana devam eden etkinlikte gündüzleri saat 14.00 de çocuklar, için akşamları saat 19.00 da ise büyükler için Mavi Bisiklet isimli filmin gösterimi yapılıyor. Ücretsiz olarak izleyiciyle buluşan film gösterimi 29 Ocak 2016 Pazar günü sona erecek.

(CF-AH-Y)



27.01.2017 16:13:49 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER