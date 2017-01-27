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Göletler doldu

27 Ocak 2017 Cuma, 16:09
Göletler doldu
Göletler doldu

(Fotoğraflı)

Harun Sak
BURSA (İHA) - Bursa'da kar yağışıyla birlikte baraj ve göletler doldu.
Kış aylarında mevsim normallerinde görülen yağışlar çiftçileri sevindirdi. Yenişehir'de 7 ayrı bölgede bulunan sulama göletleri tamamen doldu. Bazı göletlere giden yollar bile sular altında kalırken, fazla sular derelere tahliye ediliyor. Karın etkisiyle sulama göletlerini besleyen derelerdeki su miktarının arttığını belirten Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, önümüzdeki yaz aylarında sulamada herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını söyledi. 2016 yılı yazının kurak geçtiğini hatırlatan Sadi Aktaş, "Burcun, Yeniköy, Alaylı, Akbıyık, Orhaniye, Kavaklı ve Çiçeközü göletlerinde su seviyesi yüzde yüzlere ulaştı. Bu yaz su sıkıntısı yaşamayacak. Geçen kasım ayı sonlarından başlayan bezelye ekimleri aralık ayına kadar sürmüştü. İlk mahsul bezelye mayıs ayından itibaren toplanmaya başlanacak. Ancak ilkbahar yağmurları yağmazsa bir ay sonra bezelyeler sulama göletlerinin sularıyla sulanabilecek. Bu mahsulün susuz kalma tehlikesi ortadan kalktı" diye konuştu.
(HS-MŞ)

27.01.2017 16:14:11 TSI
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