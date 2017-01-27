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Takımının deplasman giderleri için site kurdu



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirspor taraftarı Ali Erginer, takımının yaşadığı maddi sıkıntıların üzerine, reklam gelirleri ile deplasman giderlerini karşılamak amacıyla bir internet sitesi kurdu.

Eskişehirspor'un zorluk yaşadığı bir çok durumda elini taşın altına koyan Ali Erginer, yeni bir projeye imza atıyor. Erginer buna göre, Eskişehir'de yer alan firmaları tek bir sitede toplayacak. Siteden gelecek olan gelir ile deplasman giderlerinin karşılanacağını aktaran Erginer, "Takımımız TFF 1. Lig'de şu an lider konumda, fakat maddi olarak sıkıntıları devam ediyor. Süper Lig'i hak eden bir takımımız var ve biz takımımızı deplasmanda yalnız bırakmak istemiyoruz. Bunun için farklı çözümler üretmeye çalıştık. Deplasman yorucu ve masraflı bir yolculuk oluyor. Yorgunluğu atlatıyoruz, fakat deplasman giderleri sıkıntısı yaşanıyor. Ben de bunun üzerine bir site kurdum. Bu sitede Eskişehir'deki firmalar yer alacak. Vatandaşlar bu siteye girerek, istedikleri firmaya ve ürüne kolayca ulaşacaklar. Reklam verenlerden elde ettiğimiz gelir ise deplasman giderleri için kullanılacak. Deplasmana giden taraftarımız kumanya aramayacak. Kalan parayı da Eskişehirspor'a iade edeceğiz" dedi.

(MSY-MET-Y)



27.01.2017 16:17:29 TSI

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