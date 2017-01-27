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Emekliye ayrılan başkan yardımcısına veda yemeği



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Akyazı Belediyesinden emekliye ayrılan Başkan Yardımcısı Ünal Gündüz'e veda yemeği düzenlendi.

1998 yılından bu yana Akyazı Belediyesinde çeşitli mevkilerde başarılı çalışmalar yapan Ünal Gündüz emekliye ayrılması sonrasında veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, 22. 23 Dönem Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Belediye meclis üyeleri ve belediye kısım amirleri katıldı. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı ve 22. 23 Dönem Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım'ın yaptığı selamlama konuşmalarının ardından Ünal Gündüz de bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Akyazı Kaymakamı Ömer Kalaylı, 22. 23 Dönem Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, Ünal Gündüz'e birer plaket vermesinin ardından program sona erdi.

(RŞ-RFK-Y)



27.01.2017 16:20:41 TSI

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