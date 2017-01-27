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Budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine veriliyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi'nde budanan ağaçlar, yakmaya uygun hale getirilerek kış aylarında ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Yunusemre Belediyesi, kış aylarında maddi imkansızlıklar dolayısıyla yakacak odun alamayan vatandaşlara yardımda bulunuyor. Belediye ekipleri budama mevsiminde ağaçları budayıp yakacak olarak kullanılmaya uygun hale getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Budama süresince yaklaşık 200 aileye yakacak odun dağıtıldı. Sezonun sona ermek üzere olduğunu kaydeden Park ve Bahçeler Müdürü Fuat Balcı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Budama sezonu sonbaharda başlıyor. Ekiplerimiz sezon boyunca budanan ağaçları yakmaya uygun hale getiriyor. Bu odunlar belediyemize başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerine belirli bir program kapsamında ulaştırılıyor. Yunusemre Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerimizin her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi bu konuda oldukça duyarlı. Bu tür çalışmalarımız önümüzdeki sezon da devam edecek." diye konuştu.

(SC-Y)



27.01.2017 16:23:17 TSI

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