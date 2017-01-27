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Sanayicilere devlet destekleri anlatıldı

- Eğitimde, uzmanlar tarafından Kosgeb, Teknopark ve İşkur destekleri hakkında sunumlar yapıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te düzenlenen eğitim programı ile sanayicilere devlet destekleri anlatıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), KOSGEB, Gaziantep Üniversitesi, İpekyolu Kalkınma Ajansı ve İŞKUR tarafından, sanayinin rekabet gücünün arttırılmasına yönelik, "Devlet Destekleri Bilgilendirme Eğitimi Programı" düzenlendi. GSO Sani Konukoğlu Toplantı Salonunda yapılan eğitim programında mevcut sistemde halen uygulanan devlet destekleri hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verildi. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, ile diğer destek programları hakkında katılımcılara bilgi veren KOSGEB Uzmanı Cuma Delioğlu, "Bu desteklerden faydalanabilmek için KOSGEB'in web sayfasını detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Özellikle günümüzde gelişmiş teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolay. Birçok destek programına online olarak da başvuru yapabilirisiniz" dedi.

Cuma Delioğlu İşbirliği Güç birliği, Genel Destek Programı, gibi KOSGEB destekleri hakkında açıklamalarda da bulundu. Eğitim programında daha sonra Teknopark'tan Uzman Onur Akar, Teknopark Nedir,, Girişimcilere Sağladığı Faydalar Nelerdir, Teknopark'ın Sanayici Açsından Önemi, Teknopark'ın altyapısı gibi Teknopark Destekleri hakkında sunum yaparak katılımcıların sorularını cevapladı. Eğitim programının ilerleyen bölümde Target Teknoloji Transfer Ofisi Üniversite Sanayi İşbirliği Birim Müdürü Başar Kılıçparlar, 1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-GeBaşlangıç Destek Programı, 1509, TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1511, TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destek Programı, 1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı gibi TÜBİTAK Destekleri, İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Fevzi Yaşar İpekyolu Kalkına Ajansı Destekleri ve İŞKUR Şube Müdürü Mehmet Özcan da İŞKUR Destekleri hakkında sunumlar yaparak katılımcıların devlet destekleri hakkında merak ettiği soruları cevapladı.

(LO-SD-Y)



27.01.2017 16:24:21 TSI

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