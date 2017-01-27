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Pamukkale Belediyesi 9 bin litre atık yağı geri dönüşüme kazandırdı



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DENİZLİ (İHA)- Pamukkale Belediyesi tarafından 2016 yılının Şubat ayında başlatılan atık yağ toplama projesiyle 9 bin litre atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Pamukkale Belediyesi, çevreyi temiz tutmak amacıyla 2016 yılı Şubat ayında başlattığı 'atık yağı toplama' projesiyle 9 bin litre atık yağ geri dönüşüme kazandırıldı.

Bir yıldır başlatılan proje ile özellikle restoran, otel, okul ve muhtarlık önleri olmak üzere belirli noktalara Pamukkale Belediyesi atık yağ toplama bidonları yerleştirildi. İş yerlerinde 50 litre, evlerde de 5 litreye ulaşan atık yağlar Pamukkale Belediyesi Atık Yağ Toplama aracı ile toplanıyor. Projenin başladığı 2016 yılının Şubat ayından bu yana yaklaşık 9 bin litre atık yağ toplanarak, 9 milyar litre suyun kirlenmesi önlenmiş oldu. Ayrıca evinde 5 litre işyerinde de 50 litre atık yağ toplayan vatandaşlara, Pamukkale Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler veriliyor. Toplanan atık yağlar, bir şirket tarafından biodizelele dönüştürülerek çevre korunmuş oluyor.

Atık yağ toplama aracında incelemelerde bulunan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin firma yetkilileri ile görüşerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Belediye olarak çevreye çok duyarlı oldukları belirterek Başkanı Gürlesin, "Atık yağlar çevreye ve yer altı sularına büyük zarar veriyor. Bundan dolayı evlerde ve işyerlerinde kullanılmayan atık yağların lavabolara dökülmeyip, toplanması için proje başlattık. 1 yıl önce başlayan çalışmamız çerçevesinde 9 bin litre atık yağ toplandı. 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiği düşünülürse Pamukkale Belediyesi, 1 yılda 9 milyar litre suyun kirlenmesini önlemiş oldu. Eğer biz bu atık yağları toplamamış olsaydık hepsi lavabolara dökülecekti. Vatandaşlarımız tarafından büyük bir beğeni toplayan bu projemizi daha da geliştiriyoruz. Evlerinde veya iş yerlerinde yağ biriktiren vatandaşlarımız belediyemizin çağrı merkezi telefonundan ekiplerimize ulaşarak atık yağları teslim edebilirler. Halkımızdan bu konuda duyarlılıklarını artırarak devam ettirmelerini rica ediyorum. Çocuklarımız için daha temiz bir çevre bırakmak sadece belediyenin değil; hepimizin görevi. Bu konuya duyarlı davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

(MT-Y)



27.01.2017 16:24:31 TSI

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