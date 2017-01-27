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Ağrı'da kar yağışı

27 Ocak 2017 Cuma, 16:20
Ağrı'da kar yağışı
Ağrı'da kar yağışı

(Fotoğraflı)

AĞRI (İHA) - Ağrı'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, kentte hayatı durma noktasına getirdi. İl merkezi ve ilçelerinde hayatı zorlaştıran kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Soğuk havaların yerini kara bıraktığı Ağrı'da vatandaşların günlük hayatı zorlaşırken, bununla birlikte sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.
Mardin'de üniversite okuduğunu belirten Şerif Söylemez, "Mardin'de kar yağmıyor, Ağrı'ya gelip kar yağışını görünce mutlu oluyoruz. Aynı zamanda olumsuz yönleri de var, mesela mahallemizin yolu kapalı. Ama iyi yönü de var, çocuklar için şenlik, bizim için güzellik ve berekettir. Kar memleketimizi şenlendiriyor. Mardin'den buraya geldiğimizde sanki bir kutup bölgesi gibi geliyor bize. Aslında güzel bir şey, arkadaşlarımın gelip bu güzelliği görmesini tavsiye ediyorum" dedi.
Belediye ve özel idaresi ekipleri de kapanan mahalle ve köy yollarının açılması için çalışma başlattı.
(AY-MSA-Y)

27.01.2017 16:24:40 TSI
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