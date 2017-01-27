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İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı'dan 'Lepra' hastalığı hakkında açıklama

- "Ülkemizde 2016 yıl içerisinde 3 yeni vaka tespit edilmiştir"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı, Lepra (Cüzzam) hastalığı hakkında bir açıklama yaptı.

Lepranın, kronik bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Dr. Balcı, 1873 yılında bulunan hastalığın çevresel sinirleri ve deriyi etkilediğini söyledi. Lepranın buluşma yolundan bahseden Balcı, tek kaynağının insan olduğunu belirterek, "Lepra çok yavaş çoğalır, kuluçka süresi 3-12 yıl arasında değişmekle birlikte ortalama 2-4 yıldır. Belirtilerin görülmesi bazen 25 yılı bulabilir. Ağız ve burun salgıları ile yakın ve uzun süreli temas sonucu damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. Çocuklar hastalığa karşı daha duyarlıdır. Hafif deri belirtisinden, geniş yayılımlı çevresel sinir sistemi, göz, kemik, adale ve diğer dokuların tutulduğu, şekil bozuklukları ve sakatlıkların geliştiği bir tabloya kadar değişir. Lepra (Cüzzam) hastalığı, hastanın direncine göre tüberküloid lepra, lepromatöz lepra ve bunların arasında yer alan borderlayn grup olmak üzere üçe ayrılır" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde 2016 yılında yıl içerisinde 3 yeni vaka tespit edilmiştir"

Lepranın, erken tanı konulduğunda tedavisi kesin olarak yapılabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Ömer Balcı açıklamasına şu şekilde son verdi:

"Erken tanı ve tedavi ile kalıcı sakatlıkların oluşması önlenebilir. Tedavide, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyguladığı çok ilaçlı tedavi protokolü uygulanır ve 6-12 ay gibi kısa bir sürede tedavi edilebilir. Bu tedavi oldukça etkili, yan etkileri az ve hastalığın tekrar görülme ihtimalinin düşük olduğu bir tedavi rejimidir. Ülkemizde ve dünyada bu tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Ülkemizde Lepra hastalığı bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında olup halen 'Lepra Eradikasyon Programı' uygulanmaktadır. DSÖ lepra için eliminasyonu, hastalık prevalansının 10 binde 1 vakanın altına indirilmesi olarak tanımlamış olup, ülkemizde de hastalık prevalansı 10 binde 1 vakanın altındadır. Ülkemizde 2016 yılında yıl içerisinde 3 yeni vaka tespit edilmiştir. Kayıtlı lepralı hasta sayısı toplam 623 olarak saptanmıştır. Lepra hastalarının tedavi ve takipleri deri ve zührevi hastalıklar kliniklerinde yapılmaktadır. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanmaktadır."

(CKT-CY-Y)



27.01.2017 16:25:04 TSI

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