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Türel'den " Güçlü bir Türkiye için 'EVET' kampanyasına destek



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, referandum için düzenlenen 'Evet' kampanyasına sosyal medya hesabı üzerinden görüntülü olarak destek verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Anayasa değişikliğine ilişkin Nisan ayında yapılması öngörülen referandum için düzenlenen 'Güçlü bir Türkiye için Evet, ben de varım' kampanyasına katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in çağrısına cevap veren Menderes Türel, sosyal medya hesabı üzerinden anayasa değişikliği ile ilgili referandumda evet oyu kullanacağını söyledi. Türel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e kampanyayı destekleyip desteklemediğini sordu. Belediye Başkanı Türel'in sosyal medya hesabından da paylaştığı videoyu izleyen Fatma Şahin kendisinin de kampanyayı desteklediğini belirterek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e seslendi. Başbakan Yardımcısı Şimşek ise görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Şahin'e, kendi sosyal medya hesabından yazılı paylaşım ile cevap verdi.

(SÇ)



27.01.2017 16:25:10 TSI

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