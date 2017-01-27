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OMÜ Olimpik Yüzme Havuzuna mavi bayrak



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Yaklaşık 25 yıldan beri OMÜ personel ve öğrencileri ile Samsun halkına önemli hizmetler veren Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından her ay rutin olarak yapılan denetlemeler sonucunda "Temiz Havuz Sertifikası" almaya hak kazandı.

İlgili yönetmelikte belirtilen denetimler kapsamında alınan numuneler üzerinde gerçekleştirilen kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analizler sonucunda; OMÜ Olimpik Yüzme Havuzunun son 1 yılda üst üste 12 defa aralıksız olarak havuz hijyeni ve havuz suyu kalitesi açısından gerekli şartları sağladığı tespit edildi.



"Esas nokta sağlık ve kalite standartları"

Konuyla ilgili bilgi veren OMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Menderes Kabadayı, "Bireylerin spor yapma alışkanlıklarının gelişmesinde ve süreklilik kazanmasında spor tesislerinin varlığı ve yeterliliği olmazsa olmaz niteliğindedir. Bu spor tesisleri içinde yüzme havuzları da kuşkusuz çok önemlidir. Ancak, bu tarz tesislerin sadece var olması ve insanlarımıza hizmet sunması yetmez. Esas nokta, bu hizmetin sağlık ve kalite standartlarını üst düzeyde sağlayabilmesidir" dedi.

Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezinin bu kalite ve sağlık standartlarını istikrarlı bir şekilde sağlaması ve Samsun halkına hizmet sunmasının kendileri için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Kabadayı, fiziksel yapının da iyileştirilmesi için yatırım programına aldıklarını ve bu konuda yoğun gayret gösterdiklerini söyledi. OMÜ Yüzme Havuzunun üniversite tarihinde ilk kez "Mavi bayrak" aldığını ifade eden Menderes Kabadayı, "Bu süreçte emeği geçen Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezindeki personelimizi tebrik ediyoruz. OMÜ Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üniversite personeli, öğrencileri ve tüm Samsun halkına aynı güvenilirlik ve kalite anlayışı ile hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

(SAM-SLH-Y)



27.01.2017 16:26:15 TSI

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