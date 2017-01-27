YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik TRT 1 ekranlarında yer alacak

Bilecik TRT 1 ekranlarında yer alacak



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik, 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' adlı program ile bütün güzelliklerini sunacak.

Bilecik Belediyesi tarafından şehirde ağırlanan TRT 1 ekibi ve Bekir Develi, Anadolu'nun unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemek tariflerini, Anadolu insanının misafirperverliğini ve yöre kültürünü ekrana taşımaya devam ediyor. Ekranların sevilen yüzü Bekir Develi'nin sunduğu, 28 Ocak Cumartesi günü saat 18.30'da yayınlanacak 'Bekir Develi ile Annemin Yemeği' programı Bilecik'in Kızıldamlar köyüne misafir olacak.

Geçimini hayvancılık ve bamya, kestane kabağı gibi tarım ürünleriyle sağlayan ve 330 nüfuslu Selanik muhacirlerinin yaşadığı Kızıldamlar köyünde, 70 yaşındaki Emine nine, torunu Elif'e "Patlıcan Kenarı" ve "Tahinli Kabak Tatlısı"nı öğretecek. Programda ayrıca Kızıldamlar Kültür Derneğinin çocuk folklor ekibi de Bilecik çiftetellisi eşliğinde minik bir gösteri sunacak. Bilecik'i, ilçe, belde ve köylerindeki güzellikleri ile ekrana taşıyacak olan programın daha sonraki bölümlerinde Bayırköy Sarmaşık Mahallesi ile Bilecik Çukurören köylerindeki güzellikler yer alacak.

(CKT-CY-HA-Y)



27.01.2017 16:25:02 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER