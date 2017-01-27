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ÜNİLİG heyecanı başladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından organize edilen ÜNİLİG Masa Tenisi Şampiyonasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Erkek Masa Tenisi Takımı müsabakalarda yerini aldı.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı UNİLİG Masa Tenisi Şampiyonası C Grubu erkekler müsabakalarında Hasan Kalyoncu Üniversitesini; HKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Fatih Yılmaz ve Gürkan Aykut, HKÜ Psikoloji bölümünden ise Alper Kaya temsil ediyor.

HKÜ müsabakalarda iddialı

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem veren HKÜ, bilimsel ve teknolojik çalışmalarının yanı sıra spor aktivitelerine de son derece önem veriyor. Daha önce de masa tenisi müsabakalarına katılan HKÜ, birçok başarıya imza atmaya devam ediyor. Bu yıl düzenlenen müsabakalara sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden takım ise zaferle dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

10 Üniversite ile mücadele edilecek

HKÜ Masa Tenisi Takımı müsabakalarda; Malatya İnönü Üniversitesi, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul Üsküdar Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elazığ Fırat Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi, Uluslararası Antalya Üniversitesi, Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesiyle karşılaşacak.

2017 ÜNİLİG Masa Tenisi Şampiyonası 1. Devre Yarışmaları 29 Ocak 2017 Pazar günü sona erecek.



27.01.2017 16:30:46 TSI

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