YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tatile giren öğrencilere hediye kitap

Tatile giren öğrencilere hediye kitap



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne'de 'Okuyorum, Okutuyorum' projesi başlatan bir grup vatandaş yarı yıl tatiline giren öğrencilere kitap hediye etti.

Öğrencilerde okuma alışkanlığının kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir grup vatandaş tarafından başlatılan 'Okuyorum, Okutuyorum' projesi, çeşitli etkinliklerle devam etti. Etkinliğe destek olan bir grup vatandaş adına konuşan Olcay Bakkalcı, "Bir kitaplık doldurmak için çıktığımız bu yolda elimizde birçok kitap oluştu" dedi.



"Her öğrenciye iki kitap"

Bakkalcı, "Bundan bir ay önce bir kitap etkinliği yaptık. Edirneli olan ama Şırnak'ta öğretmenlik yapan hocamız bir kitaplık yapmak ve doldurmak için bizden yardım istemişti. O kitaplığı doldurmak için çıktığımız yolda elimizde çok sayıda kitap birikti. O kalan kitapları da değerlendirmek için, yarı tatile giren çocuklar ile yapmaya karar verdik. Her çocuğa iki tane kitap dağıtacağız. Bir tanesi okuma alışkanlığı geliştirmek ve tatillerini iyi değerlendirmeleri adına çocuklar da hediye olarak kalacak. Diğer bir tanesi ise yardımlaşmayı, paylaşmayı, dayanışmayı çoğaltmak için çocuklarla hep beraber Dost Eller ve Dayanışma Evine gidip kitap hediye edeceğiz" dedi.



"Okursak büyürüz"

Şehit Asım İlkokulunda 4'üncü sınıfta okuyan Hilal Şengül, "Eğitimimizin her aşamasında, ilkokuldan üniversiteye kadar sürekli yaptığımız eylem okumaktır. Okursak öğreniriz, okursak geçmişi de geleceği de yaşarız, okursak kendimizi buluruz ve okursak büyürüz" diye konuştu.

Kitap okumayı sevdiğini belirten Şengül, "Ben okumayı çok seviyorum, sen de seviyor olmalısın ki buradasın. Bizim okumamak gibi bir durumumuz olamaz, çünkü öncellikle Atatürk bizden geleceği kurmamızı bekleyerek okumamızı istemiştir. Kitaplara ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Benim kitaplarım ve evimde kendi kitaplığım var" ifadelerini kullandı.

Saraçlar Caddesindeki kitap dağıtımından sonra çocuklar Dost Eller ve Dayanışma Evine giderek kitap hediye etti.

(AC-MK-Y)



27.01.2017 16:31:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER