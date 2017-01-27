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Başkan Üzülmez konuklarını ağırladı



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KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ziyaretçilerini makamında konuk etti.

İş, siyaset, STK dünyasından çeşitli konuklarını ve hemşehrilerini makamında ağırlayan, gündemi, Kartepedeki yatırımları değerlendiren Başkan Üzülmez, misafirlerini tek tek dinleyerek görüş alışverişinde bulunuyor. Konuklarının taleplerini dinleyen ve önerilerini dikkate alan Başkan Üzülmez, diyologun, doğru ve etkili iletişim kurmanın her platformda çok önemli olduğunun altını çizdi. Bütün konuklarına destekleri ve önerileri için teşekkür eden Başkan Üzülmez, "Çok şükür ki, Kartepe için vaatlerimizi yüzde 85 oranında gerçekleştirdik. Dönem sonuna kadar da geri kalanını ve vaat etmediğimiz yeni projelerimizi de üzerine ekleyerek gerçekleştirmiş olacağız. Sonunda Kartepedeki şaşırtıcı değişim ve gelişimi hep birlikte gururla izleyeceğiz" dedi.

(GY-Y)



27.01.2017 16:35:41 TSI

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