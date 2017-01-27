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CHP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram'ın durumu iyiye gidiyor

27 Ocak 2017 Cuma, 16:31
CHP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram'ın durumu iyiye gidiyor
CHP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram'ın durumu iyiye gidiyor

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de üç gün önce beyin kanaması geçirerek tedavi altına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram'ın sağlık durumunun iyiye gittiği hayati riskinin de devam ettiği öğrenildi.
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Belediye Meclis Üyesi İbrahim Bayram'ın uyutulduğu ve geçirdiği beyin kanaması sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisine ulaşıldı.
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bayram'ın ilk müdahalesinin yapılması sonrasında Ankara'ya sevk edilmesi ile birlikte sağlık durumunun iyiye doğru gittiği ve beyin kanamasına yüksek tansiyonun neden olduğu öğrenildi.
Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altında olan İbrahim Bayram'ın uyutulduğu ve tepki vermeye başladığı ama yoğun bakım ünitesinde yaşam destek ünitesine bağlı olduğu ve hayati riskinin ise devam ettiği bilgisine ulaşıldı.CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya ise yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Doktorlar Kaya'nın durumunun iyiye gittiğini söyledi. Umarım yoldaşımız aramıza döner."dedi.
Bayram, Kırşehir'de 2009 yılında belediye başkanı olmak için aday adayı olmuş uzun sürede CHP'de Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştü.
(EÖ-SK)

27.01.2017 16:36:03 TSI
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