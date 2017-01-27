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Vestel Elektronik A.Ş. MCBÜ Teknokent'e ortak oluyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Manisa Teknokent ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında geniş kapsamlı iş birliği mutabakatına varıldı.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İcra Kurulu Üyesi İhsaner Alkım ile Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mustafa Mıynat, Doç. Dr. M. Ali Çipiloğlu ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bahattin Akgül bir araya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent heyetinin Vestel'e yapmış oldukları ziyaret neticesinde önemli iş birliklerinin kararı alındı. Vestel A.Ş. bu kapsamda Manisa Teknokent'in ortaklarından biri oluyor. Vestel İcra Kurulu üyesi İhsaner Alkım, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile olan işbirliklerini önümüzdeki dönemde daha da artıracaklarını dile getirdi. İlk aşamada Teknokent ortaklığının yanında Teknokent içerisinde bir ofisle fiili olarak yer alacaklarını, bu ofiste Ar-Ge faaliyetlerinin bir kısmını ve personel eğitim faaliyetlerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ortak yürüteceklerini belirtti.

(SC-Y)



27.01.2017 16:36:15 TSI

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