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Elazığ Belediyesi rengarenk bir şehir için üretiyor



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi, kendi serasında yetiştirdiği çeşit çeşit çiçek ve bitkileri şehrin belirli bölümlerine ekerek şehre ayrı bir hava katıyor.

Elazığ Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarında kullandığı çeşit çeşit çiçek ve bitkilerin önemli bir bölümünü kendi sera alanında yetiştiriyor. Seralarda yetiştirilen çeşit çeşit çiçek ve bitkiler, yıl boyunca mevsimine uygun olarak kentin bulvar ve cadde yan bantları, orta refüj, kavşak, park ve bahçelerinde rengarenk bir görsellik oluşturuyor.

Her mevsim özel olarak tasarlanan peyzaj çalışmaları ve farklı tür ve renkteki binlerce çiçekle şehrin dört bir yanında adeta bir görsel şölen oluşturulurken, çiçek ve çalı grubu bitkilerin seralarda yetiştirilmesiyle önemli oranda tasarruf da sağlanarak, daha az maliyetle kent estetiğine katkı sağlanıyor.

Doğukent Mahallesi'nde yer alan 70 bin metrekare alana sahip 10 ayrı tünel serasında bu sezon için 50 bin adet gül fidesinin yanı sıra ardıç, ligustrum, ateş dikeni, berberis, hatmi gibi bitki türleri üretirken çelikleme yöntemiyle de menekşe, aslanağzı, hüsnüyusuf gibi çeşit çeşit çiçekler de tohumlama yöntemiyle mevsimlerine uygun olarak şehri süslemeye hazırlanıyor. Yıl boyunca üretimin devam ettiği seralarda, daha az maliyetle kent estetiğine katkı sağlanırken, üretimin artırılması içinde çalışmalar özverili bir şekilde sürdürülüyor.

(CK-MP-Y)



27.01.2017 16:35:59 TSI

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