27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığ Belediyesi rengarenk bir şehir için üretiyor

27 Ocak 2017 Cuma, 16:33
Elazığ Belediyesi rengarenk bir şehir için üretiyor
Elazığ Belediyesi rengarenk bir şehir için üretiyor

(Fotoğraflı)

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi, kendi serasında yetiştirdiği çeşit çeşit çiçek ve bitkileri şehrin belirli bölümlerine ekerek şehre ayrı bir hava katıyor.
Elazığ Belediyesi çevre düzenleme çalışmalarında kullandığı çeşit çeşit çiçek ve bitkilerin önemli bir bölümünü kendi sera alanında yetiştiriyor. Seralarda yetiştirilen çeşit çeşit çiçek ve bitkiler, yıl boyunca mevsimine uygun olarak kentin bulvar ve cadde yan bantları, orta refüj, kavşak, park ve bahçelerinde rengarenk bir görsellik oluşturuyor.
Her mevsim özel olarak tasarlanan peyzaj çalışmaları ve farklı tür ve renkteki binlerce çiçekle şehrin dört bir yanında adeta bir görsel şölen oluşturulurken, çiçek ve çalı grubu bitkilerin seralarda yetiştirilmesiyle önemli oranda tasarruf da sağlanarak, daha az maliyetle kent estetiğine katkı sağlanıyor.
Doğukent Mahallesi'nde yer alan 70 bin metrekare alana sahip 10 ayrı tünel serasında bu sezon için 50 bin adet gül fidesinin yanı sıra ardıç, ligustrum, ateş dikeni, berberis, hatmi gibi bitki türleri üretirken çelikleme yöntemiyle de menekşe, aslanağzı, hüsnüyusuf gibi çeşit çeşit çiçekler de tohumlama yöntemiyle mevsimlerine uygun olarak şehri süslemeye hazırlanıyor. Yıl boyunca üretimin devam ettiği seralarda, daha az maliyetle kent estetiğine katkı sağlanırken, üretimin artırılması içinde çalışmalar özverili bir şekilde sürdürülüyor.
(CK-MP-Y)

27.01.2017 16:35:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Elazığspor'un 9'uncu transferi Diarra oldu
YEREL

ELAZIĞSPOR'UN 9'UNCU TRANSFERİ DİARRA OLDU
Elazığ'da çiftçilere sertifikaları verildi
YEREL

ELAZIĞ'DA ÇİFTÇİLERE SERTİFİKALARI VERİLDİ
Polisten vatandaşlara &quot;FETÖ/PDY&quot; uyarısı
YEREL

POLİSTEN VATANDAŞLARA "FETÖ/PDY" UYARISI
Çocuklar oyun oynarken tedavi olacak
YEREL

ÇOCUKLAR OYUN OYNARKEN TEDAVİ OLACAK
Elazığspor Lamjed'le yolları ayırdı
YEREL

ELAZIĞSPOR LAMJED'LE YOLLARI AYIRDI
Elazığ'da kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

ELAZIĞ'DA KAR NEDENİYLE 23 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Elazığ'da tarımsal meteoroloji ile çiftçiler erken uyarılacak
YEREL

ELAZIĞ'DA TARIMSAL METEOROLOJİ İLE ÇİFTÇİLER ERKEN UYARILACAK
320 yerel medya referandumda 'evet' diyecek
YEREL

320 YEREL MEDYA REFERANDUMDA 'EVET' DİYECEK